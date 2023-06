« Martial Raysse » une exposition contemporaine à découvrir Musée des Beaux-Arts Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes « Martial Raysse » une exposition contemporaine à découvrir Musée des Beaux-Arts Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. « Martial Raysse » une exposition contemporaine à découvrir 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts Gratuit. Entrée libre. Un ensemble de 7 œuvres de Martial Raysse allant de 1962 à 1990 est présenté au musée des Beaux-arts dans le cadre des 30 ans de Carré d’art : de ses créations aux néons à ses grandes compositions picturales comme La Source. Musée des Beaux-Arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 76 71 91 http://musees.nimes.fr/b_arts/ac-ba.htm Situé dans un bâtiment remarquable de l’architecte nîmois Max Raphel, puis transformé en 1987 par le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte en un véritable espace ouvert, le musée abrite aujourd’hui une des collections les plus importantes du territoire. Avec plus de 3 600 œuvres, le musée des Beaux-arts de Nîmes présente une grande diversité de pièces. Des collections peintures françaises, flamandes ou italiennes datées du XVe au XXe siècle, en passant par les sculptures ou les gravures, la visite est rythmée au gré des multiples influences des objets d’art. À cela s’ajoute bien évidemment la superbe mosaïque romaine d’Admète, découverte au XIXe siècle et placée aujourd’hui au centre de l’atrium. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

