Samedi 12 mars 2022 de 10h30 à 12h Inspiré du « café philo », le « musée philo » est un temps d'échange, ouvert à toutes et tous, qui se déroule au cœur de la rotonde du musée. Pour cette première rencontre organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons de venir partager vos idées avec Emmanuel MOUSSET, professeur de philosophie, sur le thème de l'égalité hommes-femmes.

tourisme@saint-quentin.fr +33 3 23 67 05 00 https://www.destination-saintquentin.fr/

Musée des Beaux-Arts

