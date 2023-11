MUSEOVISITE Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse MUSEOVISITE Musée des Beaux-Arts Mulhouse, 28 janvier 2024, Mulhouse. MUSEOVISITE Dimanche 28 janvier 2024, 15h00 Musée des Beaux-Arts Entrée libre, sur réservation Chloé Tuboeuf, commissaire de l’exposition, vous fera découvrir la nouvelle exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts intitulée « Maggy Kaiser, les chemins de l’abstraction » pour son dernier jour d’exposition. Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:00:00+01:00

2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:00:00+01:00 Maggy KAISER, Sans titre, Fondation Heinrich W. Risken Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Lieu Ville Musée des Beaux-Arts Mulhouse latitude longitude 47.745848;7.338091

Musée des Beaux-Arts Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/