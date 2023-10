MUSEOMEDIATATION Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

MUSEOMEDIATATION Vendredi 26 janvier 2024, 18h30 Musée des Beaux-Arts Entrée libre, sur inscription Laissez-vous porter par les oeuvres de Maggy Kaiser et la méditation sonore d'Audrey Fok Bor El, musicienne multi-instrumentiste. Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse

2024-01-26T18:30:00+01:00 – 2024-01-26T19:30:00+01:00

