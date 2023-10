MUSEOCONFERENCE Musée des Beaux-Arts Mulhouse, 16 novembre 2023, Mulhouse.

MUSEOCONFERENCE Jeudi 16 novembre, 18h30 Musée des Beaux-Arts Entrée libre, sur réservation

Les représentations de l’Alsace sont nombreuseuses dans les expositions parisiennes du XIXème siècle, et avec le concours de critiques tel Edmond About dessinent les traits d’une « école » alsacienne. Comme pour d’autres provinces s’affirment les sujets pittoresques qui connaîtront cependant après 1870 une expression plus politique: en témoignent plusieurs tableaux des collections de Mulhouse (Gustave Brion, Louis-Frédéric Schutzenberger…).

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T19:30:00+01:00

Histoire de l’art L’Alsace

Gustave BRION, La danse du coq Crédit photo: Laurent WEIGEL