Mulhouse MUSEOEUVRE Musée des Beaux-Arts Mulhouse, 12 novembre 2023, Mulhouse. MUSEOEUVRE Dimanche 12 novembre, 15h00 Musée des Beaux-Arts Entrée libre, sur réservation A partir de 15h, les mômes de 18 mois à 15 ans sont invités à jouer, lire, dessiner, colorier et découvrir un musée de manière ludique et propice à la créativité.

A 15h, les mômes de 7 à 11 ans sont les bienvenus à prendre part à une visite-atelier en écho à une oeuvre du musée. Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:30:00+01:00

Crédit photo/ Musée des Beaux-Arts de Mulhouse

