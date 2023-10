MUSEOVISITE Musée des Beaux-Arts Mulhouse, 8 octobre 2023, Mulhouse.

MUSEOVISITE 8 octobre et 9 novembre Musée des Beaux-Arts

Cecilia Lodato, chargée de projet au musée et guide-conférencière, vous fera découvrir la nouvelle exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts « Maggy Kaiser, les chemins de l’abstraction ».

Sur réservation : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T19:30:00+01:00