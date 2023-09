Visite commentée « Les femmes artistes dans les collections du Musée » Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Visite commentée « Les femmes artistes dans les collections du Musée » Musée des Beaux-Arts Mulhouse, 17 septembre 2023, Mulhouse. Visite commentée « Les femmes artistes dans les collections du Musée » Dimanche 17 septembre, 11h00 Musée des Beaux-Arts Entrée libre, sur inscription Les femmes artistes dans les collections du Musée

Visite commentée des collections par Chloé Tuboeuf, responsable du Musée des Beaux-Arts. A travers une visite thématique d’1h, partez à la découverte des femmes artistes du musée, du XVIIe siècle à aujourd’hui. Ces créatrices, souvent méconnues, sont remises en lumière au sein du parcours permanent. Musée des Beaux-Arts 4 place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 89 33 78 11 http://www.musees-mulhouse.fr/musees/musee-des-beaux-arts-collections.html Installé dans l’ancienne villa Steinbach, demeure du XVIIIe siècle, le Musée des Beaux-Arts propose une escapade au cœur de l’histoire de l’art qui débute au XVe siècle avec le magnifique retable de Rheinfelden. Suivent les siècles classiques représentés par Brueghel, Boucher ou Teniers. Le XIXe siècle constitue le point fort des collections, avec entre autres œuvres des toiles de Boudin, Jongking, Géricault, Courbet ou Bouguereau. Les artistes alsaciens sont également bien représentés, notamment Jean-Jacques Henner à qui une salle est consacrée.

Les collections permanentes du Musée des Beaux-Arts occupent la totalité du 1er étage, tandis que les salles du 2e étage accueillent la création contemporaine : des artistes de renommée internationale (Segui, Ming, Spoerri, Rotella…) sont invités pour des expositions temporaires, en alternance avec des plasticiens de la région mulhousienne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 BOULLONGNE Madeleine, Vanité © C. KEMPF Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse 4 place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Lieu Ville Musée des Beaux-Arts Mulhouse latitude longitude 47.745639;7.338356

Musée des Beaux-Arts Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/