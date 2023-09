Visite commentée « Les femmes artistes dans les collections du Musée » Musée des Beaux-Arts Mulhouse, 17 septembre 2023, Mulhouse.

Visite commentée « Les femmes artistes dans les collections du Musée » Dimanche 17 septembre, 11h00 Musée des Beaux-Arts Gratuit, sur inscription

Les femmes artistes dans les collections du Musée

Visite commentée des collections par Chloé Tuboeuf, responsable du Musée des Beaux-Arts. A travers une visite thématique d’1h, partez à la découverte des femmes artistes du musée, du XVIIe siècle à aujourd’hui. Ces créatrices, souvent méconnues, sont remises en lumière au sein du parcours permanent.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389337811 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

BOULLOGNE Madeleine, Vanité © C. KEMPF