MUSÉOCLOWNS Musée des Beaux-Arts, 25 juin 2023, Mulhouse. MUSÉOCLOWNS Dimanche 25 juin, 15h00 Musée des Beaux-Arts En voilà des guides pas comme les autres ! Deux clowns aux connaissances farfelues et sans limites, endossent le rôle de Super Grandes Guides et envahissent le musée pour vous faire découvrir les oeuvres comme vous ne les avez jamais vues. Attention, attachez vos ceintures, ça va décoiffer. Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T15:00:00+02:00 – 2023-06-25T16:00:00+02:00 © Alexandre Costes

