LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Musée des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Mulhouse. LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Samedi 13 mai, 19h00 Musée des Beaux-Arts Entrée libre Au programme : 19h : Des tableaux et des histoires (à partir de 6 ans)

Myriam Weill vous fera découvrir des tableaux du musée par des lectures d’albums. Une façon originale de découvrir des oeuvres du musée. à partir de 20h : Atelier dessin (tout public)

L’artiste Simone Adou vous propose de vous essayer à la copie d’oeuvre. 21h : Visite commentée de l’exposition par Chloé Tuboeuf, responsable du Musée des Beaux-Arts.

A travers une visite thématique d'1h, partez à la découverte de la nouvelle exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts Regards sur les collections "Aux frontières des avant-gardes".

