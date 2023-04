MUSÉOCONFERENCE Musée des Beaux-Arts, 4 mai 2023, Mulhouse.

MUSÉOCONFERENCE Jeudi 4 mai, 18h30 Musée des Beaux-Arts

Nombreuses sont les artistes femmes dans le mouvement de l’Abstraction. Sophie Taeuber, Sonia Delaunay, Maria Vieira da Silva, Geneviève Claisse, Aurélie Nemours, Geneviève Asse sont quelques-unes de ces créatrices. Cercles, carrés, lignes se déploient sur la toile, les formes s’ouvrent et créent des profondeurs spatiales. Sonia Delaunay créé des tissus proches de l’esthétique de Robert, Sophie Taeuber créé des tableaux et des vitraux dans les maisons privées des collectionneurs. On connaît peu leurs oeuvres, car souvent, on les démarque mal de celles de leur mari. Dans les années cinquante, Vieira da Silva peint des paysages abstraits, des architectures imaginaires en des perspectives fuyantes qui amène le regard vers les profondeurs. Geneviève Claisse explore les possibilités infi nies du cercle et du triangle qu’elle combine avec des couleurs franches. Aurélie Nemours explore le carré dans des jeux optiques et colorés. Geneviève Asse, elle, se déploie dans des bleus infinis.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

