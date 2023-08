Visite guidée du musée des Beaux-Arts de Louhans et de l’exposition temporaire « Paul Pierre Prud’hon » Musée des Beaux-Arts Louhans Catégories d’Évènement: Louhans

Saône-et-Loire Visite guidée du musée des Beaux-Arts de Louhans et de l’exposition temporaire « Paul Pierre Prud’hon » Musée des Beaux-Arts Louhans, 16 septembre 2023, Louhans. Visite guidée du musée des Beaux-Arts de Louhans et de l’exposition temporaire « Paul Pierre Prud’hon » 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le musée des Beaux-Art de Louhans et l’exposition temporaire dédiée à Pierre Paul Prud’hon lors d’une visite guidée. Musée des Beaux-Arts 29 rue des Dôdanes, 71500 Louhans Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 03 41 https://www.louhans-chateaurenaud.fr/culture-et-patrimoine/monuments-et-musees/155-le-musee-municipal Jean Cocteau, Marie Laurencin, Léonard Fujita ou encore Armand Point ont trouvé leur place au sein du nouveau parcours permanent.

Le musée des Beaux-Art de Louhans se réinvente autour de deux grands axes : la peinture académique et l’art du XXe siècle. Il offre aux visiteurs une porte d’entrée sur les grands genres dans l’art et une découverte de nombreux mouvements artistiques.

C’est un parcours pensé pour la découverte qui a été mis en place. Découvrez des espaces rénovés, un nouveau parcours de visite et des œuvres inédites afin d’apprécier les richesses de ce musée de France.

Des expositions temporaires, des conférences, des ateliers artistiques, des visites guidées pour groupes ou individuels vous sont proposées tout au long de l’année. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

