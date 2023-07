« Au-delà du cuir » : table ronde sur la création, le geste et l’artisanat d’art Musée des Beaux-Arts Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

« Au-delà du cuir » : table ronde sur la création, le geste et l’artisanat d’art Samedi 16 septembre, 15h00 Musée des Beaux-Arts Gratuit. Sur inscription.

Rejoignez-nous pour une table ronde captivante intitulée : « Au-delà du cuir », en compagnie de Bérénice Sagaz, artiste-plasticienne et chercheuse diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges et de l’EnsadLab, laboratoire de recherche de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD).

Au cours de cette discussion, Bérénice Sagaz sera accompagnée d’intervenants de son choix pour aborder les notions de création, geste, transmission, savoir-faire et artisanat d’art. Ensemble, ils exploreront les multiples facettes de ces thèmes fascinants et les liens entre le cuir et les pratiques artistiques contemporaines.

Cette table ronde sera l’occasion de découvrir des perspectives uniques sur l’art et l’artisanat, ainsi que les défis et les enjeux de la création dans le domaine du cuir. Que vous soyez passionné par l’art, l’artisanat ou la recherche, cet événement saura susciter votre intérêt et vous offrir des réflexions enrichissantes.

Le musée des Beaux-Arts de Limoges est installé dans un cadre remarquable, l'ancien palais épiscopal construit à la fin du XVIIIe siècle. Niché entre cour et jardin, au pied de la cathédrale, ce monument classé au titre des Monuments historiques a été entièrement restauré dans le cadre d'une restructuration muséographique menée par le cabinet parisien Philippe-Charles Dubois & Associés.

Les collections du musée, d’une grande richesse, sont présentées dans quatre départements répartis sur les trois niveaux du palais. Cette réorganisation permet une mise en valeur optimale des œuvres et offre aux visiteurs une expérience muséale immersive et captivante.

Découvrez l’art sous toutes ses formes au cœur de ce joyau architectural, et laissez-vous séduire par l’atmosphère unique qui règne dans les salles du musée des Beaux-Arts de Limoges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©Bérénice Sagaz