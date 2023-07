« Du palais jusqu’au ciel » : une visite inédite à ne pas manquer ! Musée des Beaux-Arts Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges « Du palais jusqu’au ciel » : une visite inédite à ne pas manquer ! Musée des Beaux-Arts Limoges, 16 septembre 2023, Limoges. « Du palais jusqu’au ciel » : une visite inédite à ne pas manquer ! 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts Gratuit. Sur inscription. Joignez-vous pour une visite guidée inédite qui vous plongera au cœur de l’architecture exceptionnelle de l’ancien palais épiscopal. Construit au XVIIIe siècle, ce monument historique a été transformé en musée au début du XXe siècle, offrant ainsi un cadre unique pour découvrir l’histoire et le patrimoine de Limoges.

Lors de cette visite, vous serez accompagné d’un guide expert qui vous dévoilera les secrets de cet édifice majestueux. Vous explorerez les différentes parties du palais, admirant son architecture remarquable et ses détails fascinants. La visite culminera avec une montée sur le toit du monument, où vous profiterez d’une vue imprenable sur la ville de Limoges. Musée des Beaux-Arts 1 place de l’évêché, 87000 Limoges Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 98 10 http://www.museebal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 98 10 »}] Le musée des Beaux-Arts de Limoges est installé dans un cadre remarquable, l’ancien palais épiscopal construit à la fin du XVIIIe siècle. Niché entre cour et jardin, au pied de la cathédrale, ce monument classé au titre des Monuments historiques a été entièrement restauré dans le cadre d’une restructuration muséographique menée par le cabinet parisien Philippe-Charles Dubois & Associés. Les collections du musée, d’une grande richesse, sont présentées dans quatre départements répartis sur les trois niveaux du palais. Cette réorganisation permet une mise en valeur optimale des œuvres et offre aux visiteurs une expérience muséale immersive et captivante. Découvrez l’art sous toutes ses formes au cœur de ce joyau architectural, et laissez-vous séduire par l’atmosphère unique qui règne dans les salles du musée des Beaux-Arts de Limoges. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

