Exposition : « Égypte Haptique » Musée des Beaux-Arts Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Exposition : « Égypte Haptique » 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts Gratuit. Sur inscription.

« Égypte Haptique » : une esposition de Bérénice Sagaz

Le musée des Beaux-Arts de Limoges, en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art (ENSA), met en place un projet de résidences tremplins afin de soutenir des artistes diplômés de l’ENSA et de promouvoir la jeune création contemporaine locale. Dans le cadre de ce projet, l’artiste Bérénice Sagaz s’est vu proposer une résidence de recherche et de création au musée des Beaux-Arts autour de la collection d’objets égyptiens du musée. Cette proposition viendra ponctuer le parcours de la galerie égyptienne et agira comme un fil conducteur entre l’exposition temporaire de l’automne 2023, consacrée à la figure du collectionneur Jean-André Périchon-Bey, et la collection égyptienne du musée.

Bérénice Sagaz a obtenu en 2022 un diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) option art à l’ENSA de Limoges. Actuellement en année pré-doctorale à l’EnsadLab, laboratoire de recherche de l’ENSAD au sein du groupe de recherche Soft Matters, elle poursuit son travail par un projet de recherche axé sur l’exploration du super cyclage des gisements de chutes et rebuts de cuir, matières premières d’une recherche par le design. Son intérêt pour le cuir se décline à travers la création de pièces sculptées, tissées, plissées ou encore percées. Utilisant uniquement des chutes et rebuts de cuir issus de tannerie, maroquinerie et ganterie autour de Limoges, elle expérimente différentes techniques afin de réemployer les chutes tout en optimisant les découpes afin de ne générer aucune nouvelle chute.

L’exposition « Égypte Haptique » retranscrit le travail de Bérénice Sagaz autour du cuir : explorant les gestes, elle capte les sons et les images issues des savoir-faire liés à l’artisanat et à l’industrie du cuir. Sa pratique et son immersion au plus près de la peau dans les œuvres qu’elle crée lui permettent ainsi d’appréhender les enjeux qui en découlent et de soulever des questionnements contemporains.

Musée des Beaux-Arts 1 place de l’évêché, 87000 Limoges Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 98 10 http://www.museebal.fr [{« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 98 10 »}] Le musée des Beaux-Arts de Limoges est installé dans un cadre remarquable, l’ancien palais épiscopal construit à la fin du XVIIIe siècle. Niché entre cour et jardin, au pied de la cathédrale, ce monument classé au titre des Monuments historiques a été entièrement restauré dans le cadre d’une restructuration muséographique menée par le cabinet parisien Philippe-Charles Dubois & Associés.

Les collections du musée, d’une grande richesse, sont présentées dans quatre départements répartis sur les trois niveaux du palais. Cette réorganisation permet une mise en valeur optimale des œuvres et offre aux visiteurs une expérience muséale immersive et captivante.

Découvrez l’art sous toutes ses formes au cœur de ce joyau architectural, et laissez-vous séduire par l’atmosphère unique qui règne dans les salles du musée des Beaux-Arts de Limoges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Bérénice Sagaz – BAL