Une bouchée, une œuvre ! Le cocktail du musée des Beaux-Arts Samedi 13 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Sur inscription

Associer le plaisir du regard et du goût, de l’œuvre et du palais, c’est l’expérience sensorielle que vous propose le musée des Beaux-Arts à l’occasion de la Nuit européenne des musées. Les chefs Daniele et Diane Mundo ont concocté une série de bouchées apéritives inspirées par des œuvres de l’exposition. Des visites-dégustation sont ainsi exceptionnellement proposées au public.

Visites-dégustation, samedi 13 mai 2023, 18h et 19h (durée environ 45 mn),

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée des Beaux-Arts sera ouvert jusqu’à 22h le samedi 13 mai 2023.

Installé dans le palais construit à l'initiative de la princesse ukrainienne E. Kotchoubey à partir de 1878, le musée ouvert en 1928 abrite une collection de plus de 10 000 œuvres s'étendant de la fin du Moyen-Âge au milieu du XXe siècle avec 3 fonds exceptionnels : J Chéret, G A Mossa et R Dufy.

