La classe, l’œuvre ! Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice La classe, l’œuvre ! Musée des Beaux-Arts Jules Cheret, 13 mai 2023, Nice. La classe, l’œuvre ! Samedi 13 mai, 15h00 Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Dans le cadre de la 19e édition de la « Nuit européenne des musées », le samedi 13 mai 2023, nous vous invitons à venir découvrir le travail réalisé par les élèves du lycée professionnel Magnan au sein du dispositif « La classe, l’œuvre! ». Leurs créations s’articulent autour de deux projets : « De l’autoportrait au selfie », inspiré par L’Autoportrait de Louis Breslau, propose une réflexion sur ce que l’on donne à voir de soi-même dans les autoportraits contemporains, les fameux selfies, indissociables des réseaux sociaux ; à partir de l’œuvre monumentale de Carle Van Loo, Neptune et Amymoné, c’est un laboratoire de création textile et de confection de tenues qui donnera à penser le changement d’échelle, la transposition, l’alternance, le hors champ, la question du détail ou encore de la composition.

Ateliers en accès libre de 15h à 17h. Musée des Beaux-Arts Jules Cheret 33 avenue des Baumettes, 06364 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 15 28 28 http://www.museebeauxarts-nice.org Installé dans le palais construit à l’initiative de la princesse ukrainienne E. Kotchoubey à partir de 1878, le musée ouvert en 1928 abrite une collection de plus de 10 000 œuvres s’étendant de la fin du Moyen-Âge au milieu du XXe siècle avec 3 fonds exceptionnels : J Chéret, G A Mossa et R Dufy. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00 © Lycée professionnel Magnan Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Adresse 33 avenue des Baumettes, 06364 Nice Ville Nice Departement Alpes-Maritimes Age max 99 Lieu Ville Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Nice

Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

La classe, l’œuvre ! Musée des Beaux-Arts Jules Cheret 2023-05-13 was last modified: by La classe, l’œuvre ! Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Musée des Beaux-Arts Jules Cheret 13 mai 2023 Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes