**Visite Libre** _Samedi / 9h30-12h et 14h-18h ; Dimanche / 9h30-18h_ Profitez du week-end pour flâner parmi les œuvres et laissez-vous séduire par les riches collections de peinture. _Rdv. Musée des beaux-arts de Quimper 40 Place Saint-Corentin_ **Se[A]Ns Interdit, La Visite dont vous êtes Le Héros !** _Visites-Jeux_ _Samedi et Dimanche / 10h et 11h_ Accompagnés d’un guide-conférencier, partez jouer avec les codes d’une visite guidée en découvrant le musée de manière ludique et participative ! _e-réservation_ **Conversation avec ma restauratrice** _Rencontres / Samedi et dimanche_ Rencontrez une professionnelle de la restauration du patrimoine. Découvrez la passion et le travail de ces expertes qui exercent bien souvent leurs métiers dans l’ombre des œuvres d’art. Entrez dans le monde caché de la restauration. Posez-leur toutes vos questions et qui sait, peut-être des vocations naîtront-elles ? Samedi / 10h-11h et 14h-15h Dimanche / 10h-12h et 14h-16h Marlène Roca, restauratrice de sculptures Samedi / 15h-17h ; Dimanche / 16h-18h Marine Letouzey, restauratrice d’arts graphiques Samedi / 16h-18h ; Dimanche / 15h-17h Gwenola Corbin, restauratrice de peintures **Les Visites Flash !** _Visites-Jeux – Samedi et Dimanche / 10h et 11h_ Accompagnés d’un guide-conférencier, partez découvrir les oeuvres du musée des beaux-arts accessibles à tous ! – e-réservation **« Henry Moret en 12 Mots Bretons »** _Visite Guidée – Samedi / 14h_ Initiez-vous à la langue bretonne à travers l’exposition du peintre Henry Moret. Immergez-vous dans son univers et repartez de la visite en sachant décrire ses paysages maritimes avec un vocabulaire de base : ciel, rocher, mer, bateau, pêcheur, goémon, bruyère, les noms des couleurs… -e-réservation

Programmation du musée des beaux-arts de la ville de Quimper

