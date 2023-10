Atelier créatif pour enfants au Musée de Châteaudun Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle Châteaudun, 2 novembre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Pour les vacances d’automne, le musée de Châteaudun vous donne rendez-vous le jeudi 2 novembre pour un atelier autour de l’exposition temporaire « Le Soleil, les étoiles et les constellations »..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:00:00. 5 EUR.

Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



For the autumn vacations, the Musée de Châteaudun invites you to join us on Thursday November 2 for a workshop on the temporary exhibition « The Sun, Stars and Constellations ».

Con motivo de las vacaciones de otoño, el museo de Châteaudun le invita a participar el jueves 2 de noviembre en un taller sobre la exposición temporal « Sol, estrellas y constelaciones ».

In den Herbstferien lädt Sie das Museum von Châteaudun am Donnerstag, den 2. November, zu einem Workshop rund um die Sonderausstellung « Die Sonne, die Sterne und die Sternbilder » ein.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT CHATEAUDUN