Visite des collections permanentes Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Catégories d’Évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir Visite des collections permanentes Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun, 16 septembre 2023, Châteaudun. Visite des collections permanentes 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Le musée possède des collections riches et variées réalisées par les collectionneurs du XIXe siècle. Vous voyagerez dans toutes les civilisations et sur tous les continents grâce aux objets égyptiens, aux spécimens naturalisés, aux tableaux, aux objets d’art asiatiques… Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 45 55 36 http://ville-chateaudun.com Réputé dès le XIXe siècle pour les 2 500 oiseaux naturalisés du monde entier qu’il contient, le musée de Châteaudun possède également des collections égyptiennes, orientales et asiatiques, une salle d’histoire locale et une salle de peintures (peintres paysagistes de l’Eure-et-Loir du XIXe siècle). Gare desservie (Ligne Paris-Tours). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Musée Châteaudun Détails Catégories d’Évènement: Châteaudun, Eure-et-Loir Autres Lieu Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle Adresse 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun Ville Châteaudun Departement Eure-et-Loir Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle Châteaudun

Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaudun/