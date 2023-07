Exposition/Animation « Amusez-vous au musée » Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun, 16 septembre 2023, Châteaudun.

Exposition/Animation « Amusez-vous au musée » 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle entrée libre et gratuite

Dans chaque salle du musée, une activité ludique est proposée aux visiteurs :

• Découverte olfactive des épices accompagnant les porcelaines dans les navires des Compagnies des Indes

• Quizz électrique sur le rôle de certains personnages liés à la guerre de 1870

• Découverte à l’aveugle de peaux animales

• Devinettes sur des assiettes en faïence de Creil-Montereau

• Les indispensables en archéologie

• Qui mange qui ? Reconstitution d’une chaine alimentaire

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 45 55 36 http://ville-chateaudun.com Réputé dès le XIXe siècle pour les 2 500 oiseaux naturalisés du monde entier qu’il contient, le musée de Châteaudun possède également des collections égyptiennes, orientales et asiatiques, une salle d’histoire locale et une salle de peintures (peintres paysagistes de l’Eure-et-Loir du XIXe siècle). Gare desservie (Ligne Paris-Tours).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée de Châteaudun