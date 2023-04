Visite de l’exposition « Gare au coucou ! un squatteur parmi les oiseaux » Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle, 13 mai 2023, Châteaudun.

Visite de l’exposition « Gare au coucou ! un squatteur parmi les oiseaux » Samedi 13 mai, 19h30 Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle gratuité pour tous

« Cou-cou, cou-cou », le chant bien connu du mâle de Coucou gris résonne dans la nature dès son arrivée au printemps. Cet oiseau est à l’origine de dictons, de légendes et de croyances ! Ainsi, on pensait autrefois, que si l’on avait une pièce dans sa main en entendant le premier chant du coucou de l’année, on serait riche toute l’année ! Cet oiseau, insolite par ses mœurs singulières liées à sa reproduction, intrigue. Mais que sait-on de cet oiseau étonnant ? On le dit « voleur de nid » mais qu’en est-il réellement ? Le Coucou gris est un oiseau extraordinaire, discret et méconnu.

L’exposition « Gare au Coucou ! Un squatteur parmi les oiseaux » présente, à travers deux espèces le Coucou gris et le Coucou-geai, ce qu’est un parasite de couvée : un oiseau confie son œuf à un couple d’une autre espèce qui en prend soin et l’élève comme son propre oisillon.

Vous découvrirez :

– Les différents types de parasitisme, les deux espèces parasites d’Europe.

– Le Coucou gris.

– Le Coucou-geai.

– Comment les deux espèces de Coucous européens repèrent les couples hôtes

– L’investissement incroyable des parents adoptifs pour élever un ogre et la migration de chaque espèce de coucou.

Une partie de l’exposition est consacrée aux autres coucous dans le monde et notamment aux coucous australiens, proches dans le comportement du Coucou gris.

Cette exposition comprend 5 panneaux :

– Gare au coucou ! Un squatteur parmi les oiseaux : présentation de l’espèce Coucou gris, son aire de distribution et des deux rapaces qu’il imite.

– Trouver des nounous… les espèces hôtes les plus fréquemment parasités, le repérage des couples, la ponte, adaptation du Coucou gris et contre adaptation des espèces hôtes.

– Naissance d’un ogre ! le comportement du bébé Coucou gris à la naissance, son élevage et la réaction des parents adoptifs.

– le Coucou-geai.

– Les autres coucous dans le monde, le Coucou de Hogson, les coucous australiens

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.ville-chateaudun.com Créé en 1897 suite à la réunion en un même lieu des collections archéologiques de la Société Dunoise, des tableaux déposés par l’Etat et de la gigantesque collection d’oiseaux du Marquis de Tarragon, le musée propose des collections qui font voyager les visiteurs à travers les continents et les siècles. © Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle 130kms de Paris 45kms de Chartres 48kms d’Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Jean Louis Corsin