Concert : PARADAIA – Des jardins de Babylone aux jardins de Soliman Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, 4 juin 2023, Alençon. Concert : PARADAIA – Des jardins de Babylone aux jardins de Soliman Dimanche 4 juin, 16h00 Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Dans la limite des places disponibles. PARADAIA Des jardins de Babylone aux jardins de Soliman Paradaia invite à un voyage aux confins des musiques anciennes et traditionnelles. Les échos de la Perse, de la Turquie et de l’Europe se mêlent à la musique des chanteurs et instrumentistes de l’ensemble Canticum Novum.

Concert accompagnant l’exposition « Les jardins suspendus de Zenga. Soie et dentelles 11/04-03/09 2023)

Programme :

Makäm-Uzzäl usïles Darb-I feht – Dimitri Cantemir (Empire Ottoman)

Los Paxaricos – Séfarade (Turquie)

Makâm-i Hüseyui Sakïl-i Agâ Rizâ – Dimitri Cantemir (Empire Ottoman)

El alor yo no savia – Séfarade (Turquie)

Makam-I Muhayyer usules Muhammes – Dimitri Cantemir (Empire Ottoman)

Semsiyemin Ucu Kare – Süleyman Cakal – Populaire (Empire Ottoman)

Majo, majo, majo – Séfarade (Turquie)

Por alli passo un cavallero – Séfarade (Esmirna)

Altim tasta gül kuruttum – Nimet Hanim (Empire Ottoman)

Biz âlûde-î sâgar-î bâdeyiz – Hâfiz Post (Empire Ottoman)

Makam-i Rehavi çember – Dimitri Cantemir (Empire Ottoman)

El Rey de tanto madruga – Séfarade (Balkans)

Üsküdar (Empire Ottoman)

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle, labellisé « Musée de France », est riche de plus de 150 ans d'histoire. Il est en effet héritier d'un premier musée inauguré dans les murs de l'Hôtel de Ville d'Alençon le 15 juillet 1857. Dès sa fondation, l'établissement a vocation à rassembler des collections de nature encyclopédique : tableaux, cabinet d'arts graphiques, archéologie, cabinet d'histoire naturelle, puis ethnologie, militaria et dentelles. Aujourd'hui, l'ancien collège des Jésuites, datant du XVIIe siècle, sert d'écrin aux quelques 25 000 œuvres que conserve le musée. Le parcours de visite des collections permanentes se compose de trois départements : les Beaux-arts, le Cambodge et la Dentelle.

