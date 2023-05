Concert : Rêves d’Orient Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, 3 juin 2023, Alençon.

Concert : Rêves d’Orient Samedi 3 juin, 17h00 Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 4€, 3€ (étudiants, PMR, >60 ans, famille nombreuse, CUA), gratuit (<26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux, accompagnants PMR, enseignants), dans la limite des places disponibles

Rêves d’Orient

Programmation musicale pour piano et flûte organisée pour accompagner l’exposition « Les jardins suspendus de Zenga. Soie et dentelles » (11/04-03/09 2023).

Avec Julie Valognes et Pauline Mardelle, flûtes

Sylvie Courtin et Anne Etienvre, piano

Programme :

Granados: Orientale pour flûte et piano

Debussy: Pagodes, extrait des estampes pour piano

Extraits des « éphémères » de Philippe Hersant pour piano

Hersant: Au temple de Suma

Hersant: Bambous; Enchantement

Hersant: Oiseau des silences

(Lecture des haikus correspondant à chaque pièce de Hersant)

Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune, transcription flûte et piano

Debussy: Chansons de Bilitis, pour flûte et piano

(Lecture des poèmes de Hariri correspondant à chaque pièce)

Schumann: Reflets d’Orient op.66 n°1, 4 et 5 pour piano à 4 mains

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 32 40 07 https://museedentelle.cu-alencon.fr/ https://www.facebook.com/museedentellealencon/ Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle, labellisé « Musée de France », est riche de plus de 150 ans d’histoire. Il est en effet héritier d’un premier musée inauguré dans les murs de l’Hôtel de Ville d’Alençon le 15 juillet 1857. Dès sa fondation, l’établissement a vocation à rassembler des collections de nature encyclopédique : tableaux, cabinet d’arts graphiques, archéologie, cabinet d’histoire naturelle, puis ethnologie, militaria et dentelles. Aujourd’hui, l’ancien collège des Jésuites, datant du XVIIe siècle, sert d’écrin aux quelques 25 000 œuvres que conserve le musée. Le parcours de visite des collections permanentes se compose de trois départements : les Beaux-arts, le Cambodge et la Dentelle.

