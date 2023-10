Cet évènement est passé Visite guidée : rencontres poétiques Musée des beaux-arts et de la Dentelle Alençon Catégories d’Évènement: Alençon

Visite guidée : rencontres poétiques Samedi 13 mai, 20h00 Musée des beaux-arts et de la Dentelle

Dans le cadre de l’exposition « Les jardins suspendus de Zenga. Soie et dentelles », venez à la rencontre de la plasticienne Zenga pour des déambulations à travers ses jardins de midi et de minuit et des confidences sur ses créations ponctuées de lectures extraites de «La poésie du voyage» d’André Velter. Musée des beaux-arts et de la Dentelle Cour Carrée de la Dentelle, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 32 40 07 http://museedentelle.cu-alencon.fr https://www.facebook.com/museedentellealencon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

