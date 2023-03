« La classe, l’œuvre ! » : histoires de dentelles Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Alençon Catégories d’Évènement: Alençon

« La classe, l’œuvre ! » : histoires de dentelles Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, 13 mai 2023, Alençon. « La classe, l’œuvre ! » : histoires de dentelles Samedi 13 mai, 18h00 Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Histoires de dentelles Deux classes de CE1 et de CM1 de l’école Masson d’Alençon vous proposent leurs histoires et leurs travaux techniques sur les collections de dentelle sous forme de contes, de pièces de théâtre et visites flash pour regarder le patrimoine dentellier emblématique de la cité des Ducs et son savoir-faire pluriséculaire autrement. Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Cour Carrée de la Dentelle, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 32 40 07 http://museedentelle.cu-alencon.fr https://www.facebook.com/museedentellealencon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 © Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon.

