La dentelle au Point d’Alençon, d’hier à aujourd’hui 28 mars – 2 avril Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Réalisé uniquement à la main, avec une aiguille et du fil de coton ou de lin, le Point d’Alençon exige une technique exceptionnelle. C’est pourquoi le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2010.

Les dentellières de l’Atelier national du Point d’Alençon, rattaché à l’Administration générale du Mobilier national, vous font découvrir toutes les étapes de réalisation de la dentelle au Point d’Alençon lors de démonstrations organisées au musée du mardi 28 mars au samedi 1er avril, de 14h30 à 16h30.

Sans surcoût au billet d’entrée, 4€ en tarif plein, 3€ en tarif réduit, gratuit aux conditions habituelles.

Dimanche 2 avril, nous vous proposons à 14h30 une visite guidée à deux voix des collections permanentes de dentelles, en compagnie d’une médiatrice du musée et de Brigitte Lefèbvre, ancienne cheffe de l’Atelier national conservatoire du Point d’Alençon et bénévole auprès du Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon (maison natale de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus). Cette visite retrace l’histoire de ce savoir-faire notamment au travers de la correspondance de Zélie Martin, mère de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et dentellière au Point d’Alençon qui s’établit à son propre compte en 1851, année où la dentelle au Point d’Alençon est sacrée « reine des dentelles » lors de l’Exposition Universelle de Londres.

Puis à 16h, venez écouter le duo Thérésian et son concert « L’âme et l’archet », pièces au violon et violoncelle sur des poèmes de Sainte Thérèse.

Entrée du musée et médiations gratuites.

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Cour carrée de la dentelle Alençon 61000 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://museedentelle.cu-alencon.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/museedentellealencon/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233324007 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@cu-alencon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:30:00+02:00 – 2023-03-28T16:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

©Ville et Communauté Urbaine d’Alençon