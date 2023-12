Exposition « Le meilleur du 19e siècle… dans les collections des musées de Troyes » Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie (Saint-Loup) Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-09-02 13:00:00 . Préférez-vous voir l’intérieur d’une forge avec les étincelles fusant dans l’air, ou le calme d’un désert du Maroc ? Voulez-vous vous transporter en plein Moyen Âge, ou dans l’Italie de la Renaissance ? Le 19e siècle avait le goût de l’évasion, particulièrement dans les arts. On pourrait dire avec Baudelaire « Là tout n’est qu’ordre et beauté, luxe calme et volupté… ». L’exposition accompagne d’ailleurs le visiteur en parsemant sa visite d’extraits littéraires, pour se plonger dans l’atmosphère de l’époque. Rarement présentée au public faute de place, la collection d’art du 19e siècle occupe pourtant une place centrale au sein des musées de Troyes. Elle est la troisième en France par son nombre de sculptures (après le musée d’Orsay et le musée des Beaux-Arts d’Angers). Elle raconte l’Histoire de ce siècle moderne : la Révolution industrielle, les beaux habits de la bourgeoisie, les affrontements entre artistes, la vie parisienne à l’époque de l’Art nouveau… De quoi éveiller la curiosité de tout le monde ! 4 Eur.

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie (Saint-Loup) Rue de la Cité

Troyes 10000 Aube Grand Est

