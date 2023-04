Visite libre du Musée des beaux-arts et d’archéologie de Vienne Musée des beaux-arts et d’archéologie de Vienne Vienne Catégories d’Évènement: Isère

Visite libre du Musée des beaux-arts et d'archéologie de Vienne

Samedi 13 mai, 20h00
Musée des beaux-arts et d'archéologie de Vienne
Place de Miremont, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ouvert en 1895, le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie conserve pour une large part son ambiance de la fin du XIXe siècle. Il présente des collections archéologiques de la Préhistoire à l'époque moderne, des objets d'art, des sculptures et peintures du XVIe au XIXe siècle.

