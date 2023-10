Exposition : Sortie de Réserves, collections des XIXè et XXè siècles Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne, 25 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Nouvelle exposition temporaire.

La Révolution française signe l’acte de naissance des musées comme celui de Châlons-en-Champagne.

Pour son exposition d’hiver, le musée des Beaux-arts et d’Archéologie explore son histoire et dévoile une sélection d’œuvres majeures et rarement montrées, réalisées au XIXème et XXème siècle..

2023-11-25 fin : 2024-04-08 . .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



New temporary exhibition.

The French Revolution marked the birth of museums like the one in Châlons-en-Champagne.

For its winter exhibition, the Musée des Beaux-arts et d?Archéologie explores its history, unveiling a selection of major, rarely-seen works from the 19th and 20th centuries.

Nueva exposición temporal.

La Revolución Francesa marcó el nacimiento de museos como el de Châlons-en-Champagne.

Para su exposición de invierno, el Museo de Bellas Artes y Arqueología explora su historia y presenta una selección de grandes obras de los siglos XIX y XX raramente vistas.

Neue temporäre Ausstellung.

Die Französische Revolution war die Geburtsstunde von Museen wie dem in Châlons-en-Champagne.

In seiner Winterausstellung erkundet das Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie seine Geschichte und zeigt eine Auswahl wichtiger und selten gezeigter Werke aus dem 19. und 20.

