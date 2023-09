Bal Costumé au Musée Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne, 30 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Lors de cette soirée, découvrez légendes, magie et mystères ésotériques au musée. Laissez-vous ensuite tenter par un bal costumé, comme il était coutume d’en organiser au 19ème siècle, une soirée parfaite en cette veille d’Halloween.

Attention, costume obligatoire !.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 20:00:00. .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



During this evening, discover legends, magic and esoteric mysteries at the museum. Afterwards, treat yourself to a costume ball, as was the custom in the 19th century, a perfect evening on the eve of Halloween.

Costume required!

Durante esta velada, descubra leyendas, magia y misterios esotéricos en el museo. A continuación, deléitese con un baile de disfraces, como era costumbre en el siglo XIX, una velada perfecta para la víspera de Halloween.

Disfraces obligatorios

An diesem Abend können Sie im Museum Legenden, Magie und esoterische Geheimnisse entdecken. Lassen Sie sich anschließend zu einem Kostümball verführen, wie er im 19. Jahrhundert üblich war – ein perfekter Abend für den Abend vor Halloween.

Achtung: Kostümzwang!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne