Fascinant Week-end V&D : Musée et Champagne Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Fascinant Week-end V&D : Musée et Champagne Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2023, Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne,Marne Une œuvre, un champagne : venez découvrir 3 œuvres et 3 champagnes, accompagné d’une médiatrice et d’un sommelier..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



A work, a champagne: discover 3 works and 3 champagnes, accompanied by a mediator and a sommelier. Una obra, un champán: venga a descubrir 3 obras y 3 champagnes, acompañado por un mediador y un sumiller. Ein Werk, ein Champagner: Entdecken Sie 3 Werke und 3 Champagner, begleitet von einer Mediatorin und einem Sommelier. Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne Détails Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Adresse Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Place Godart Ville Châlons-en-Champagne Departement Marne Lieu Ville Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne latitude longitude 48.956786;4.3634821

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/