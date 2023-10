L’atelier des Grands Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne, 19 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

La créativité et la découverte ne sont pas réservées qu’aux enfants… Adultes et adolescents curieux, cet atelier est fait pour vous !

Vous souhaitez essayer des nouvelles pratiques artistiques ? De 14 à 99 ans, nous vous invitons, chaque mois, à découvrir une technique plastique. Pendant l’exposition, laissez-vous transporter par les œuvres exposées et créez votre design de costume inspiré d’un animal !

Tout public dès 14 ans.

Réservation indispensable..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 20:00:00. .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Creativity and discovery aren’t just for kids… Adults and curious teenagers, this workshop is for you!

Would you like to try out new artistic practices? From 14 to 99 years of age, we invite you to discover a plastic technique each month. During the exhibition, let yourself be transported by the works on display and create your own animal-inspired costume design!

All ages 14 and up.

Reservations essential.

La creatividad y el descubrimiento no son sólo cosa de niños… Adultos y adolescentes curiosos, ¡este taller es para vosotros!

¿Le gustaría probar nuevas prácticas artísticas? De 14 a 99 años, le invitamos a descubrir una nueva técnica artística cada mes. Durante la exposición, déjese transportar por las obras expuestas y cree su propio diseño de vestuario inspirado en un animal

A partir de 14 años.

Imprescindible reservar.

Kreativität und Entdeckungen sind nicht nur Kindern vorbehalten… Neugierige Erwachsene und Jugendliche sind in diesem Workshop genau richtig!

Möchten Sie neue künstlerische Praktiken ausprobieren? Von 14 bis 99 Jahren laden wir Sie jeden Monat dazu ein, eine andere Technik zu entdecken. Lassen Sie sich während der Ausstellung von den ausgestellten Werken mitreißen und entwerfen Sie Ihr eigenes Kostümdesign, das von einem Tier inspiriert ist!

Für alle ab 14 Jahren.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne