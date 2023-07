Après-Midi Débat au Musée Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne, 30 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Après-Midi Débat : « Quelle place pour les animaux dans le cirque d’aujourd’hui ? »

Adultes et ados dès 14 ans..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 16:00:00. .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Afternoon debate: « What place do animals have in today?s circus?

Adults and teenagers aged 14 and over.

Debate de la tarde: « ¿Qué lugar ocupan los animales en el circo actual?

Adultos y adolescentes a partir de 14 años.

Nachmittagsdebatte: « Welcher Platz für Tiere im heutigen Zirkus? »

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne