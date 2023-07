L’apéro du musée Musée des Beaux-arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne, 15 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

L’apéro du musée est de retour !

Partagez un moment convivial autour d’une coupe de champagne à la découverte d’une ou plusieurs oeuvres de l’exposition temporaire No Animo, Mas Anima.

Réservation indispensable..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 19:30:00. .

Musée des Beaux-arts et d’Archéologie Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



The museum aperitif is back!

Share a convivial moment over a glass of champagne as you discover one or more works from the temporary exhibition No Animo, Mas Anima.

Reservations essential.

¡Vuelve el aperitivo del museo!

Disfrute de una copa de champán y descubra una o varias obras de la exposición temporal No Animo, Mas Anima.

Imprescindible reservar.

Der Aperitif im Museum ist wieder da!

Verbringen Sie einen geselligen Moment bei einem Glas Champagner, während Sie ein oder mehrere Werke der Sonderausstellung No Animo, Mas Anima entdecken.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne