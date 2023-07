L’anim’ du Samedi Musée des Beaux-arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne, 2 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

As-tu déjà dessiné une affiche de cirque, sculpté un animal ou fabriqué un masque ?

Viens découvrir les œuvres et t’en inspirer pendant une activité créative au musée !

Un atelier créatif à destination des enfants qui réalisent leur propre création manuelle après avoir observé une œuvre du musée.

Peinture, sculpture, dessin ou gravure : une nouvelle pratique à découvrir chaque mois.

Dès 6 ans. Durée : 1h30

Places limitées. Réservation obligatoire..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 16:00:00. .

Musée des Beaux-arts et d’Archéologie Place Alexandre Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Have you ever drawn a circus poster, sculpted an animal or made a mask?

Come and discover the works and get inspired during a creative activity at the museum!

A creative workshop for children, who can create their own handiwork after observing a work of art in the museum.

Painting, sculpture, drawing or engraving: a new practice to discover every month.

Ages 6 and up. Duration: 1h30

Places limited. Reservations required.

¿Ha dibujado alguna vez un cartel de circo, esculpido un animal o hecho una máscara?

Venga a descubrir las obras e inspírese durante una actividad creativa en el museo

Un taller creativo para los niños, que podrán crear sus propias manualidades tras observar una obra en el museo.

Pintura, escultura, dibujo o grabado: una nueva actividad para descubrir cada mes.

Para niños a partir de 6 años. Duración: 1h30

Plazas limitadas. Imprescindible reservar.

Hast du schon einmal ein Zirkusplakat gezeichnet, ein Tier geschnitzt oder eine Maske hergestellt?

Schau dir die Werke an und lass dich bei einer kreativen Aktivität im Museum inspirieren!

Ein kreativer Workshop für Kinder, bei dem sie nach der Betrachtung eines Kunstwerks im Museum ihre eigene Handarbeit herstellen.

Malerei, Skulptur, Zeichnung oder Gravur: Jeden Monat gibt es eine neue Praxis zu entdecken.

Ab 6 Jahren. Dauer: 1,5 Stunden

Begrenzte Anzahl an Plätzen. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne