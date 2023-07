Rencontre au Musée Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne, 31 août 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Rencontre autour de l’exposition et de ses thèmes majeurs avec une personnalité du monde artistique (sous réserve de disponibilité des conférenciers)..

2023-08-31 fin : 2023-08-31 19:30:00. .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Discussion of the exhibition and its major themes with a leading figure from the art world (subject to speaker availability).

Charla sobre la exposición y sus grandes temas con una figura destacada del mundo del arte (sujeto a disponibilidad de ponentes).

Treffen rund um die Ausstellung und ihre Hauptthemen mit einer Persönlichkeit aus der Kunstwelt (vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Referenten).

