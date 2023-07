Atelier à quatre mains Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne, 5 août 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Envie de partager un moment créatif avec votre enfant ? Participez à un atelier plastique parent-enfant au musée en lien

avec l’exposition « No Animo, Mas Anima. Adieu aux bêtes de cirque ? »

En famille, dès 4 ans.

Réservation indispensable..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 16:00:00. .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Want to share a creative moment with your child? Take part in a parent-child art workshop at the museum

with the exhibition « No Animo, Mas Anima. Farewell to circus animals?

For families aged 4 and over.

Reservations essential.

¿Quiere compartir un momento creativo con su hijo? Participe en un taller de arte para padres e hijos en el museo con motivo de la exposición

con la exposición « No Animo, Mas Anima. ¿Adiós a los animales de circo?

Para toda la familia, a partir de 4 años.

Imprescindible reservar.

Haben Sie Lust, mit Ihrem Kind einen kreativen Moment zu teilen? Nehmen Sie an einem Eltern-Kind-Plastikworkshop im Museum teil, der sich mit der

mit der Ausstellung « No Animo, Mas Anima. Abschied von den Zirkustieren? »

Für die ganze Familie, ab 4 Jahren.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne