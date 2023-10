Les Nuits du musée Musée des Beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne, 13 mai 2023, Châlons-en-Champagne.

Les Nuits du musée Samedi 13 mai, 19h00 Musée des Beaux-arts et d’archéologie Entrée libre

Des œuvres, en lien avec la nuit et sorties exceptionnellement des réserves, seront exposées au milieu des collections permanentes. Une médiatrice, présente à leur côté, vous parlera plus en détails de ces œuvres, parfois curieuses et énigmatiques !

Vous avez d’autres questions sur les collections ? N’hésitez pas à vous adresser aux médiatrices présentes, elles vous répondront avec plaisir !

Musée des Beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est http://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/musees-municipaux Un des plus anciens de France, le musée des Beaux-arts et d’Archéologie conserve des collections encyclopédiques extrêmement riches et diversifiées qui comptent près de 150 000 pièces. Édifiées entre 1879 et 1906 le long de la place Godart, ses salles permanentes présentent au public des collections de peinture (XVème siècle – XXème siècle), d’archéologie médiévale et de sculpture de la Renaissance et un cabinet d’ornithologie conservé en grande partie dans son état d’origine.

© Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Châlons-en-Champagne

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Musées municipaux de Châlons-en-Champagne