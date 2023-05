Laissez parler les p’tits papiers – Visite du Cabinet des arts graphiques Musée des Beaux arts et d’archéologie Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Laissez parler les p’tits papiers – Visite du Cabinet des arts graphiques Musée des Beaux arts et d’archéologie, 13 mai 2023, Besançon. Laissez parler les p’tits papiers – Visite du Cabinet des arts graphiques Samedi 13 mai, 19h30, 21h00 Musée des Beaux arts et d’archéologie Inscription en ligne du 05/05 au 12/05 et sur place le jour J, dans la limite des places disponibles Laissez parler les p’tits papiers Visite guidée du Cabinet des arts graphiques par Amandine Royer, conservatrice des collections art graphique et Romane Arriat, assistante de collection et régie arts graphiques. Entrez dans les coulisses du Cabinet des arts graphiques et découvrez les œuvres qu’il renferme à travers la question du papier et de sa conservation durable. Après une présentation d’œuvres sur différents types de papiers (papiers anciens et papiers industriels) nous parlerons de la manière dont ils sont fabriqués, de leur durabilité intrinsèque, et des conditions de conservation mises en œuvre pour les préserver durablement. Départ à 19h30 et 21h00 dans le hall du musée tout public Durée : 45 minutes Musée des Beaux arts et d’archéologie 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878049 http://www.mbaa.besancon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/index/index/idcat/9/v/2 »}] Musée des Beaux-arts et d’archéologie Multiples accès (bus, tram, piéton, vélo) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

