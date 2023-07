Atelier aquarelle Musée des beaux-arts et arts décoratifs Mirande Catégories d’Évènement: Gers

Mirande Atelier aquarelle Musée des beaux-arts et arts décoratifs Mirande, 16 septembre 2023, Mirande. Atelier aquarelle Samedi 16 septembre, 16h30 Musée des beaux-arts et arts décoratifs Gratuit. Sur inscription. Matériel fourni. Le b’art nomade propose au musée de Mirande, un atelier aquarelle pour adultes en lien avec les collections du musée. Musée des beaux-arts et arts décoratifs 13, rue de l’Évêché, 32300 Mirande Mirande 32300 Gers Occitanie 05 62 66 68 10 http://www.abbayedeflaran.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 66 68 10 »}] Le musée des beaux-arts de Mirande possède une remarquable collection de peintures italiennes, flamandes et françaises, du XVe au XIXe siècle, principalement consacrée au portrait, ainsi que des faïences issues des principaux ateliers du sud-ouest de la France. Au pieds de l’église Sainte-Marie, parking place Nérestang. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

