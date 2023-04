Le Musée de Mirande fête l’Europe Musée des Beaux-Arts et Arts Décoratifs de Mirande Mirande Catégories d’Évènement: Gers

Le Musée de Mirande fête l'Europe Samedi 13 mai, 16h30 Musée des Beaux-Arts et Arts Décoratifs de Mirande, Mirande. Entrée libre Toute la journée, de 10h à 12h et de 15h à 20h, visite libre et gratuite du musée.

La traditionnelle Fête de l’Europe se déroulant à Mirande à cette date, le Musée des Beaux-Arts et l’Europe seront conjointement mis en lumière à cette occasion.

Au programme :

16h30 : ouverture officielle de la Nuit Européenne des Musées. Intervention des représentants des villes jumelles de Mirande entrecoupées d’intermèdes musicaux par le Quintette de cuivres “Aéris” qui mettra à l’honneur des compositeurs européens et une sélection d’oeuvres du musée.

Cette animation sera clôturée par le verre de l'amitié. Musée des Beaux-Arts et Arts Décoratifs de Mirande, 13, rue de l'Evêché, 32300 MIRANDE, Mirande. Le Musée des Beaux arts et des Arts décoratifs de Mirande a été créé en 1832 par un notable mirandais, Joseph Delort, amateur d'art et homme de lettres, alors responsable de la section des Beaux Arts au Ministère de l'Intérieur. Du fait de son ancienneté, cet établissement possède une remarquable collection de peintures italiennes, flamandes ou françaises, du XV° au XIX° s., principalement consacrée au portrait, ainsi que des faïences issues des principaux ateliers du sud-ouest de la France.

