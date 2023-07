Visite guidée des collections permanentes du musées des Beaux-Arts de Dole Musée des Beaux-Arts Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Visite guidée des collections permanentes du musées des Beaux-Arts de Dole Musée des Beaux-Arts Dole, 16 septembre 2023, Dole. Visite guidée des collections permanentes du musées des Beaux-Arts de Dole Samedi 16 septembre, 15h00 Musée des Beaux-Arts Entrée libre Venez gratuitement découvrir les collections du musée au cours d’une visite guidée lors des Journées européennes du patrimoine. Musée des Beaux-Arts 85 rue des Arènes 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 79 25 85 https://linktr.ee/mba_dole parking gratuit à l’arrière du musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 © Henri Bertand Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse 85 rue des Arènes 39100 Dole Ville Dole Departement Jura Lieu Ville Musée des Beaux-Arts Dole

Musée des Beaux-Arts Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/