Visite guidée « Relief-Rythme de Robert Delauney, après 1930 » 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée des Beaux-Arts de Dijon vous propose des visites de 15 minutes sur le thème « Relief-Rythme de Robert Delauney, après 1930 ».

Un cercle, deux cercles, puis trois ! Du vide, du plein, du sombre, du clair, tout s’oppose comme tout est similaire. Robert Delaunay est l’un de ces artistes qui composent leurs œuvres en s’appuyant sur des tempos, des poésies. Quelle est donc cette musique ? Approchez et peut-être l’entendrez-vous.

Rendez-vous salle 44 (2e étage).

Musée des Beaux-Arts Palais des Ducs et des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:45:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T17:45:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Hugo Martens, musée des Beaux-Arts de Dijon