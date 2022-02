Musée des Beaux-Arts – Débat : Art Déco France – Amérique du Nord Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-19 – 2022-04-19

Mardi 19 avril 2022 à 18h30 En exclusivité, Emmanuel BRÉON, Conservateur en chef, vous propose une conférence en avant-première de l'exposition « Art déco France- Amérique du Nord » qui se tiendra à l'automne 2022 à la Cité de

l’Architecture et du Patrimoine de Paris. L’occasion de découvrir l’influence de la France au Mexique, aux États-Unis et au Canada, de la Première Guerre mondiale aux années 1930. Mardi 19 avril 2022 à 18h30 En exclusivité, Emmanuel BRÉON, Conservateur en chef, vous propose une conférence en avant-première de l’exposition « Art déco France- Amérique du Nord » qui se tiendra à l’automne 2022 à la Cité de

tourisme@saint-quentin.fr +33 3 23 67 05 00 https://www.destination-saintquentin.fr/

