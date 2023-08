Découverte de la régie des œuvres Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes Catégories d’Évènement: Nord

Valenciennes Découverte de la régie des œuvres Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes, 16 septembre 2023, Valenciennes. Découverte de la régie des œuvres 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Entrée libre Manipulation, emballage, transport… Mais comment s’occupe-t-on des œuvres ? La régisseuse du Musée vous montre ses outils de travail et répond à vos questions ! Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Boulevard Watteau – 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France 03 27 22 57 20 http://musee.valenciennes.fr http://www.facebook.com/MBAValenciennes Riche d’une collection de 15000 œuvres, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes propose un riche regard sur la création du Hainaut, important carrefour commercial à même d’attirer les artistes, mais aussi sur les territoires des Flandres, de la Hollande et de Valenciennes même. Le Musée est actuellement fermé pour rénovation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

