Le Musée (se) raconte Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, 13 mai 2023, Valenciennes. Le Musée (se) raconte Samedi 13 mai, 16h00 Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Sans inscription Visite guidée et échange libre pour (se) raconter le Musée, avec la Compagnie Det Kaizen. N’hésitez pas à apporter un souvenir du Musée !

Rdv au kiosque de la Place Verte Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Boulevard Watteau, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France 03 27 22 57 20 http://musee.valenciennes.fr Construit au début du XIXe siècle, le musée de Valenciennes appartient à cette génération de palais des Beaux-Arts édifiés sous la IIIe république : larges espaces, proportions monumentales qui ici mettent admirablement en valeur une collection prestigieuse : de l’archéologie gallo-romaine jusqu’au XXe siècle, avec comme temps forts la peinture flamande du XVIIe siècle et la grande sculpture du XIXe siècle autour de la figure de Jean-Baptiste Carpeaux. © Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 ©Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

