HAPPY MUSIC HOUR. Amour… Toujours ! Musée des Beaux-Arts de Tours, 15 décembre 2022, Tours.

HAPPY MUSIC HOUR. Amour… Toujours ! Jeudi 15 décembre, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Tours

Tarif : 8 € / 4 €Gratuité accordée jusqu’à 26 ans, aux plus de 65 ans, aux personnes en situation de handicap et à leur accompagnateur, aux demandeurs d’emplois, aux allocataires du RSA.

Soirée musicale proposant un parcours sonores autour d’une sélection d’œuvres du musée et concert de Beat Matazz

Musée des Beaux-Arts de Tours 18, place François-Sicard 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Amour maternel, ferveur religieuse, amour tout court… autant de sentiments à partager lors de cette soirée !

Découvrez les oeuvres du musée et les créations sonores qu’elles ont inspiré aux 12 étudiants participant à un programme proposé par l’Université de Tours, Le Temps Machine, Mathieu Nantois, compositeur et instrumentiste, et le musée.

Vous pourrez échanger avec chacun lors d’un apéritif qui vous sera offert et terminer la soirée de manière festive en assistant au concert électro du batteur et beatmaker Beat Matazz.

Le petit prince des pads, Finger Drummer, batteur depuis l’age de 6 ans, artiste touche-à-tout armé de son légendaire sampler MPC, marche aux côtés d’artistes virtuoses tels qu’Araab Musik, Jeremy Ellis, 20Syl, Cotton Claw, Klever, Alltta, Guts, The Beat Junkies.

Nombre de places limité.

Julien Poulain