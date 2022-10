Cours d’histoire de l’art. La mode au 18ᵉ siècle : un style français ? Musée des Beaux-Arts de Tours, 12 décembre 2022, Tours.

Cours d’histoire de l’art. La mode au 18ᵉ siècle : un style français ? Lundi 12 décembre, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Tours

8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité. Sur réservation

L’histoire date la naissance de la mode à la fin du Moyen Âge. Dès lors, on observe des évolutions vestimentaires notamment en France au 18e siècle.

Musée des Beaux-Arts de Tours 18, place François-Sicard 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 6E / 3€ [{« link »: « mailto:mba-reservation@ville-tours.fr »}]

02 47 05 68 73 http://www.mba.tours.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Beaux-Arts-de-Tours-813505775358883/ Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais des archevêques (IVe-XVIIIe siècles) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une des plus grandes collections de Primitifs italiens, en font un des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-d’oeuvre figurent les peintures de Mantegna, Veneziano, Rubens, Rembrandt, Le Sueur, Champaigne, Largillière, Boucher, Van Loo, Nattier, Lemoyne, Perronneau, Roslin, Van Goyen, Vignon… Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces oeuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe s. La peinture XIXe siècle est illustrée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme (Belly, Chassériau, Corot, Delacroix, Peyron), le réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, Gervex…). L’impressionnisme, le symbolisme, le post-impressionisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner, Ziem. Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff…

L’histoire date la naissance de la mode à la fin du Moyen Âge. Dès lors, on observe des évolutions vestimentaires diffusées par les cours européennes, en particulier l’Italie, la France, et l’Espagne, sans oublier les inspirations venues de l’Orient.

Avec le règne de Louis XIV, l’influence stylistique se concentre sur la France, soucieuse du pouvoir de la mode dans l’élaboration de son image et de son autorité. Le goût français se diffuse dans toute l’Europe jusque dans les colonies et les styles du 18ᵉ siècle diffèrent peu d’un pays à l’autre. Pourtant, réduire la mode du siècle à l’hégémonie française, c’est ignorer les influences venues d’ailleurs, notamment l’Angleterre.

Par Hayley Dujardin, historienne de l’art et de la mode

8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité

Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T19:00:00+01:00

2022-12-12T20:00:00+01:00

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes